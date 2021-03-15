На 50% выросло количество пьяных ДТП в Ленинском районе Нижнего Тагила в 2020 году

На 50% выросло число ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения, в Ленинском районе Нижнего Тагила в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Общее количество ДТП в Ленинском районе Нижнего Тагила за 2020 год снизилось на 15%. При этом количество погибших за оба года одинаково — восемь человек. Число раненых при ДТП тагильчан снизилось в прошлом году на два человека и составило 107 жителей города, согласно официальной статистики ГИБДД. Количество наездов на взрослых пешеходов в Ленинском районе уменьшилось на 20% и составило 28 случаев. При этом погибло пять человек и было ранено 28. Наезды на несовершеннолетних в 2020 году снизились на 58%, всего произошло три случая, тогда как в 2019 году пострадали семь детей. На дорогах Ленинского района Нижнего Тагила в 2020 году на 50% больше пьяных водителей, чем годом ранее, совершили ДТП — девять человек, однако на 31% снизилось число ДТП с водителями с признаками опьянения. Таких случаев в прошлом году было девять, а в 2019 году — 13. Напомним, 7 ноября в Ленинском районе Нижнего Тагила на улице Вогульской пьяный 17-летний подросток без прав насмерть сбил на пешеходном переходе мужчину. Выяснилось, что он втайне взял ключи от родительской машины и поехал в 5 утра за шаурмой. Пьяные водители и погибшие пешеходы: в 2020 году в Нижнем Тагиле снизилось число ДТП

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