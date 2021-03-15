На прицепленном к машине снегоход мужчина катал детей под Нижним Тагилом

Информация об этом инциденте поступила в дежурную часть, и на указанное место выезжал экипаж ДПС. Но участники и организаторы этих покатушек установлены не были. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка,заявляют в УГИБДД по Свердловской области.