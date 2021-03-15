На прицепленном к машине снегоход мужчина катал детей под Нижним Тагилом

В праздник Масленицы в селе Косулино было организовано катание детей в санках для снегоходов по дорогам с движущимся транспортом.
Около двух часов снегоходы с детьми двигались, объезжая машины, избегая столкновения, отмечает Е1. Продолжалось мероприятие до вмешательства организаторов праздничных гуляний, на место были вызваны сотрудники ГИБДД.
В госавтоинспекции напомнили, что данное противоправное деяние противоречит правилам дорожного движения.
Информация об этом инциденте поступила в дежурную часть, и на указанное место выезжал экипаж ДПС. Но участники и организаторы этих покатушек установлены не были. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка,заявляют в УГИБДД по Свердловской области.
За нарушение правил ПДД, водителям снегоходов грозит штраф в размере 1000 рублей. К ответственности также могут привлечь родителей катавшихся детей.
На данные нарушения жители направили жалобу свердловскому депутату Вячеславу Вегнеру. По обстоятельствам дела организована проверка. Было установлено, что организатором проката является депутат местной думы Алексей Воробьев, владелец компании по прокату снегоходов, которую он решил прорекламировать.
Напомним, в результате рейда 3 марта в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД выявили 27 случаев нарушения перевозки детей.