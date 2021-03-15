Пенсионерка обвиняется в насилии над полицейскими в Екатеринбурге

Пенсионерка из Екатеринбурга обвиняется в применении насилия в отношении полицейских. Однако, по мнению родственников, дело возбуждено безосновательно, а от насилия пострадала сама женщина.

Инцидент случился 8 февраля 2021 года после, предположительно, попытки самоубийства дочери пенсионерки. Она была доставлена с отравлением в реанимацию, сообщает Ура.ру со ссылкой на сына пенсионерки. Женщина отказалась разговаривать с участковым, сообщив, что плохо себя чувствует. По словам сына, после этого в квартиру женщины пришли два сотрудника ППС. Она отказалась их впустить, но сотрудники полиции силой проникли в квартиру, надели на пенсионерку наручники, заломив руки, чем причинили ей ушибы рук и повреждения связок локтя. Игнорируя ее возражения и даже не позволив сначала надеть верхнюю одежду, сотрудники ППС доставили ее в отдел полиции № 7, после чего, взяв объяснения и продержав там около часа, отпустили,сообщил подробности сын пенсионерки. Он добавил, что изначально обвинений в адрес матери выдвинуто не было. Но когда пенсионерка сняла побои в травмпункте, по словам сына, в отношении нее было возбуждено по статье 318 УК РФ. Также на действия силовиков была направлена жалоба в прокуратуру. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, проверка показала, что дело возбуждено обоснованно. При этом насколько обоснованны действия силовиков, будет рассматриваться в ходе разбирательства в суде.

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