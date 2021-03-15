Пенсионерка обвиняется в насилии над полицейскими в Екатеринбурге

Пенсионерка обвиняется в насилии над полицейскими в Екатеринбурге

Сегодня, 14:47ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Пенсионерка из Екатеринбурга обвиняется в применении насилия в отношении полицейских. Однако, по мнению родственников, дело возбуждено безосновательно, а от насилия пострадала сама женщина.

Инцидент случился 8 февраля 2021 года после, предположительно, попытки самоубийства дочери пенсионерки. Она была доставлена с отравлением в реанимацию, сообщает Ура.ру со ссылкой на сына пенсионерки.

Женщина отказалась разговаривать с участковым, сообщив, что плохо себя чувствует. По словам сына, после этого в квартиру женщины пришли два сотрудника ППС. Она отказалась их впустить, но сотрудники полиции силой проникли в квартиру, надели на пенсионерку наручники, заломив руки, чем причинили ей ушибы рук и повреждения связок локтя.

Игнорируя ее возражения и даже не позволив сначала надеть верхнюю одежду, сотрудники ППС доставили ее в отдел полиции № 7, после чего, взяв объяснения и продержав там около часа, отпустили,сообщил подробности сын пенсионерки.

Он добавил, что изначально обвинений в адрес матери выдвинуто не было. Но когда пенсионерка сняла побои в травмпункте, по словам сына, в отношении нее было возбуждено по статье 318 УК РФ. Также на действия силовиков была направлена жалоба в прокуратуру.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, проверка показала, что дело возбуждено обоснованно. При этом насколько обоснованны действия силовиков, будет рассматриваться в ходе разбирательства в суде.

Сюжеты:
Екатеринбург
полицияпенсионернасилиеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы