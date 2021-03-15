Пенсионерка пустила незнакомку в туалет и лишилась 230 тысяч в Екатеринбурге

Наряд правоохранителей по приметам задержали воровку, похищенные средства были изъяты. Безработная девушка не имеет судимости. Сейчас ей грозит до шести лет лишения свободы по статье 158 Уголовного кодекса РФ. По словам задержанной, она не смогла заработать деньги честным путем, поэтому совершила противоправный проступок, сообщает Е1.