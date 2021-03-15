Почти в 1,5 раза возросло число пьяных ДТП в Нижнем Тагиле в 2020 году

Почти в 1,5 раза возросло число пьяных ДТП в Нижнем Тагиле в 2020 году

Сегодня, 15:52ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
23 пьяных водителя устроили ДТП во всех районах Нижнего Тагила в 2020 году. Годом ранее их число составило 17 человек.

Больше всего аварий с водителями в состоянии алкогольного опьянения, а именно девять случаев, зарегистрировано в Ленинском районе, согласно статистики ГИБДД. В 2019 году было зафиксировано шесть таких случаев. В Пригородном районе выявлено на одного пьяного водителя больше, чем годом ранее — шесть человек, в Дзержинском районе их количество увеличилось с трех до пяти. В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила число пьяных автомобилистов за рулем не изменилось, в обоих годах зарегистрировано по три таких случая.

При этом число водителей, которые отказались от медицинского освидетельствования снизилось в четыре раза, с 16 в 2019 году до четырех в 2020 году. Также на 19% уменьшилось количество водителей, которые совершили ДТП с признаками опьянения и составило 27 случаев.

Напомним, в середине декабря пьяный водитель устроил ДТП под Нижним Тагилом вблизи поселка Синегорский. В результате пострадали два человека. Водитель «Шевроле Нива» по результатам освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения.

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