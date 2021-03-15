Подделали номер: 6,1 миллиона перевела мошенникам пенсионерка из Екатеринбурга

Подделали номер: 6,1 миллиона перевела мошенникам пенсионерка из Екатеринбурга

Сегодня, 21:55ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Жертвой мошенников стала 64-летняя местная жительница Екатеринбурга. Она отдала лже-сотрудникам банка 6,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

По словам пострадавшей, неизвестные связались с ней и представились сотрудниками силовых структур. Они попросили помочь опередить «злоумышленников», которые хотят снять со счета свердловчанки денежные средства.

Отмечается, что аферисты использовали поддельный телефонный номер силовых структур. Они посоветовали женщине сотрудничать с представителями финансовой организации, которые свяжутся с ней позже.

Вскоре жительнице Екатеринбурга позвонил лже-сотрудник банка и сказал перевести все средства на «защищенные счета». Следуя указаниям, пенсионерка оформила несколько кредитов и отдала их мошенникам.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, 14 марта стало известно, что телефонные мошенники представились сотрудниками полиции и обманули жителя Лесного на 284 тысяч рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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