Подделали номер: 6,1 миллиона перевела мошенникам пенсионерка из Екатеринбурга

По словам пострадавшей, неизвестные связались с ней и представились сотрудниками силовых структур. Они попросили помочь опередить «злоумышленников», которые хотят снять со счета свердловчанки денежные средства.
Отмечается, что аферисты использовали поддельный телефонный номер силовых структур. Они посоветовали женщине сотрудничать с представителями финансовой организации, которые свяжутся с ней позже.
Вскоре жительнице Екатеринбурга позвонил лже-сотрудник банка и сказал перевести все средства на «защищенные счета». Следуя указаниям, пенсионерка оформила несколько кредитов и отдала их мошенникам.
В полиции возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
Напомним, 14 марта стало известно, что телефонные мошенники представились сотрудниками полиции и обманули жителя Лесного на 284 тысяч рублей.