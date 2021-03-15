Подрядчик стройки моста через Тагильский пруд наказан за проникновение лиц с «бомбой»

ООО «Альмакоргруп», занимающееся возведением моста через пруд в Нижнем Тагиле, оштрафовано на 300 тысяч рублей. Одним из пунктов, по которым назначено наказание, является проникновение на территорию неизвестных лиц с «взрывчаткой».

Истец, в лице МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», выявил, что 14 октября 2020 года на территорию стройки проникли «неизвестные лица» с муляжом взрывного устройства. В результате Ространснадзор составил акт. Таким образом был нарушен контрольно пропускной режим, что влечет наложение штрафа в размере 100 тысяч рублей, говорится в решении Арбитражного суда Свердловской области. Кроме того, 20 октября «неизвестные лица» проникли на объект повторно. За это суд назначил еще 100 тысяч рублей штрафа. Также 28 сентября 2020 года в ходе осмотра объекта организацией, осуществляющей строительный контроль, были выявлены нарушения. О чём было сообщено подрядчику, но тот не устранил их в установленные сроки. Общая сумма штрафов по выявленным нарушениям составила 300 тысяч рублей. Кроме того, с ООО «Альмакоргрупп» взыскиваются девять тысяч рублей государственной пошлины. Напомним, 2 марта на стройке моста через Нижнетагилский пруд началась надвижка первого пролёта строения. К концу 2021 года планируется достроить конструкцию моста через Тагильский пруд и уложить первый слой асфальта, чтобы на 2022 год остались только работы по благоустройству территории и финишные этапы строительства. Для ускорения темпа работ, с Министерством транспорта Свердловской области была согласована возможность увеличения финансирования проекта. В настоящий момент, общая стоимость проекта составляет около четырех миллиардов рублей. Началась надвижка первого пролета моста через пруд в Нижнем Тагиле

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