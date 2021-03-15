Скончался виновник аварии с полицейским УАЗом в Первоуральске

Скончался виновник аварии с полицейским УАЗом в Первоуральске

Сегодня, 18:21ПроисшествияФото: pixabay.com
Нетрезвый мужчина пытался уйти от погони 13 марта в Первоуральске и столкнулся с патрульной машиной УАЗ.

В результате аварии 43-летний мужчина и сотрудник правоохранительных органов получили травмы. У виновника ДТП были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом ноги.

Спустя 20 часов от полученных ушибов водитель скончался, сообщают в пресс-службе МВД по Свердловской области.

Напомним, по словам свидетеля, экипаж ДПС попытался остановить водителя на иномарке Geely, который ехал с многочисленными нарушениями ПДД. Однако тот не подчинился и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД устроили погоню.

Материалы по теме:
смертьаварияПервоуральскстолкновение автомобилей
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы