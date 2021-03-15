Скончался виновник аварии с полицейским УАЗом в Первоуральске

В результате аварии 43-летний мужчина и сотрудник правоохранительных органов получили травмы. У виновника ДТП были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом ноги.
Спустя 20 часов от полученных ушибов водитель скончался, сообщают в пресс-службе МВД по Свердловской области.
Напомним, по словам свидетеля, экипаж ДПС попытался остановить водителя на иномарке Geely, который ехал с многочисленными нарушениями ПДД. Однако тот не подчинился и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД устроили погоню.