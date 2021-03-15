Свердловчанин получил 1,2 года колонии за убийство товарища в пьяной драке

Свердловчанин получил 1,2 года колонии за убийство товарища в пьяной драке

Сегодня, 22:09ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Местный житель Алапаевска получил один год тюрьмы за то, что во время самообороны убил своего товарища.

Инцидент случился на праздновании Нового года. Мужчина выпивал алкоголь в компании своего знакомого. В какой-то момент между товарищами произошел конфликт, который привел к драке. Потерпевший ударил уральца кулаком по голове, на что тот, защищаясь, схватил нож и нанес обидчику ранение в грудь. Осознав, что произошло, он вызвал «скорую помощь», однако товарищ скончался, сообщает «КП-Екатеринбург».

Отмечается, что ранее мужчина уже имел судимость. Он провел три года в колонии за кражу.

Освободившись, гражданин вернулся к себе домой и успел даже зарекомендовать себя с удовлетворительной стороны перед местным участковым,подчеркнул начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина сознался в содеянном и извинился перед родственниками погибшего. Суд приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы.

Напомним, 12 марта стало известно, что на базе отдыха в Березовском мужчина обиделся на своего собутыльника и задушил его.

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