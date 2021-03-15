«Уральские авиалинии» оштрафованы за продажу билета на закрытый из-за COVID-19 рейс

Один из пассажиров обратился в прокуратуру из-за несостоявшегося рейса Наманган (Узбекистан) — Москва. Он заявил, что приобрел билет в июне 2020 года, однако к тому времени пассажирское международное авиасообщение между Россией и другими странами было приостановлено из-за пандемии коронавируса.
Транспортная компания возбудила дело по статье 14.7 КоАП РФ («Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги)»). В результате Роспотребнадзор привлек уральскую авиакомпанию к административной ответственности и назначил ей штраф.
Напомним, в ноябре 2020 года семья из Екатеринбурга через суд добилась возврата денег за невозвратные билеты от авиакомпании «Уральские авиалинии». Мужчина и женщина приобрели билет в Прагу, но из-за введения ограничений рейс не состоялся.