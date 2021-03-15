«Устроили проститутошную»: в здании Минобороны в Екатеринбурге работают «массажистки»

Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию с просьбой разобраться с «массажным салоном». Она пожаловалась на громкую музыку и топот каблуков.
Квартиру я приобрела недавно. Тут жила старшая по дому. Я не ожидала никакого подвоха. Но из-за шума ночью стало невозможно спать. То громкая музыка, то на каблуках ходят, рассказала E1 заявительница.
В самом салоне жительнице пояснили, что без музыки не могут работать, так как это распоряжение руководства.
Екатеринбурженка неоднократно обращалась в полицию. По её словам, по результатам проверки виноватой оказалась уборщица. Стражи порядка объяснили, что она ходила на каблуках и включала музыку. С ней якобы провели профилактическую беседу.
Арендуется помещение у Министерства обороны, по словам нанимателя, а сам он сдает его в субаренду и точно не знает, что там за организация действует. Мужчина уточнил, что может и массажный салон, но точно не публичный дом.
Минобороны тоже направляла запрос в полицию с просьбой проверить заведение. Нет ни одного документа, подтверждающего, что там публичный дом, рассказал арендующий помещение.
По мнению мужчины, женщина «обнаглела» потому, что ей уже пошли навстречу когда она жаловалась на стук каблуков. Тогда 160 квадратных метров застелили ковролином. После этого ей начал слышаться звук музыки, который не слышен жильцам остальных квартир.
В полиции рассказали, что в январе 2021 года был составлен административный материал по статье 6.11 КоАП РФ (Занятие проституцией). Кроме того, правоохранителями был выявлен факт несанкционированной торговли спиртным.
В Минобороны рассказали, что договор аренды уже расторгнут и в настоящий момент проводятся мероприятия по принудительному выселению нанимателей.
В самом салоне сообщили, что закрываться не собираются и у них всё в порядке.