«Устроили проститутошную»: в здании Минобороны в Екатеринбурге работают «массажистки»

«Устроили проститутошную»: в здании Минобороны в Екатеринбурге работают «массажистки»

Сегодня, 13:09ПроисшествияФото: E1.RU

«Проститутошная»: в Екатеринбурге Минобороны сдало в аренду помещение эротическому салону

Соседка пожаловалась, что под её квартирой в Екатеринбурге работает эротический салон. Помещение сдает в аренду Минобороны.

Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию с просьбой разобраться с «массажным салоном». Она пожаловалась на громкую музыку и топот каблуков.

Квартиру я приобрела недавно. Тут жила старшая по дому. Я не ожидала никакого подвоха. Но из-за шума ночью стало невозможно спать. То громкая музыка, то на каблуках ходят, рассказала E1 заявительница.

Фото:Сайт салона

В самом салоне жительнице пояснили, что без музыки не могут работать, так как это распоряжение руководства.

Екатеринбурженка неоднократно обращалась в полицию. По её словам, по результатам проверки виноватой оказалась уборщица. Стражи порядка объяснили, что она ходила на каблуках и включала музыку. С ней якобы провели профилактическую беседу.

"Массажистки"
Фото:e1.ru

Арендуется помещение у Министерства обороны, по словам нанимателя, а сам он сдает его в субаренду и точно не знает, что там за организация действует. Мужчина уточнил, что может и массажный салон, но точно не публичный дом.

Минобороны тоже направляла запрос в полицию с просьбой проверить заведение. Нет ни одного документа, подтверждающего, что там публичный дом, рассказал арендующий помещение.

По мнению мужчины, женщина «обнаглела» потому, что ей уже пошли навстречу когда она жаловалась на стук каблуков. Тогда 160 квадратных метров застелили ковролином. После этого ей начал слышаться звук музыки, который не слышен жильцам остальных квартир.

В полиции рассказали, что в январе 2021 года был составлен административный материал по статье 6.11 КоАП РФ (Занятие проституцией). Кроме того, правоохранителями был выявлен факт несанкционированной торговли спиртным.

В Минобороны рассказали, что договор аренды уже расторгнут и в настоящий момент проводятся мероприятия по принудительному выселению нанимателей.

В самом салоне сообщили, что закрываться не собираются и у них всё в порядке.

Сюжеты:
Екатеринбург
полицияарендаминоборонысалонпроституцияпроституткиЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы