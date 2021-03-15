В 4 раза больше тагильчан погибли в ДТП в Тагилстроевском районе в 2020 году

В 4 раза больше жителей Нижнего Тагила погибли при ДТП в Тагилстроевском районе в 2020 году по сравнению с предыдущим годом.

В 2019 году на улицах района из-за ДТП погиб один человек, а в прошлом году — четыре. При этом на 14% снизилось количество раненых при ДТП и составило 78 человек, согласно официальной статистики ГИБДД. Всего в 2020 году в Тагилстроевском районе зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий, что на 12% меньше, чем годом ранее. На два случая уменьшилось число наездов на взрослых пешеходов в прошлом году и составило 26 случаев, при этом погибли два человека. Также из-за наезда транспорта в прошлом году погиб один ребенок, тогда как в 2019 году таких летальных случаев зарегистрировано не было. Количество случаев наезда на велосипедистов осталось неизменным, по три в обоих годах. Число пьяных тагильчан, устроивших ДТП в Тагилстроевском районе с 2020 году, также не изменилось и составило три случая. На два водителя меньше, а именно шесть человек, попали в аварию с признаками опьянения. Напомним, 3 октября 2020 года пьяный 21-летний водитель на ВАЗ-2109 устроил массовое ДТП у кинотеатра Красногвардеец в Тагилстроевском районе. Он вылетел на красный свет, столкнулся с машинами, а затем влетел в толпу пешеходов. Одна из шести пострадавших скончалась в больнице от полученных травм. Сейчас дело водителя передано в суд, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Пьяные водители и погибшие пешеходы: в 2020 году в Нижнем Тагиле снизилось число ДТП

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