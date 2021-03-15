В полтора раза выросло число жертв в ДТП в Пригородном районе Тагила за 2020 год

В полтора раза возросло число смертельных случаев в ДТП в Пригородном районе Нижнего Тагила за 2020 год по сравнению с 2019 годом.

В дорожно-транспортных происшествиях в районе в 2020 году погибло три человека, а в 2019 — два, согласно официальной статистике ГИБДД. При этом число травмированных при авариях снизилось на 73% и составило 63 тагильчанина. Также под колесами автотранспорта в прошлом году в Пригородном районе погибли шесть пешеходов, трое из них дети, тогда как годом ранее было зарегистрировано два таких случая. На 34% снизилось число столкновений транспортных средств и их опрокидываний, оно составило 16 и четыре случая соответственно. Более чем в два раза больше детей стали участниками ДТП Пригородного района, их число возросло с трех в 2019 году до восьми в 2020 год, всего пострадало в авариях 17 несовершеннолетних. Число пьяных водителей, которые устроили ДТП, увеличилось в районе на 20% и составило шесть человек. Семь водителей, так же, как и годом ранее, были за рулем в момент аварии с признаками алкогольного опьянения. Напомним, в сентябре 2020 года в Пригородном районе Нижнего Тагила погиб пешеход-пенсионер, который перебегал дорогу в неположенном месте. В районе поселка Леневка водитель ночью сбил мужчину, который находился на проезжей части без цели ее перехода и без светоотражающих элементов на его одежде. Пьяные водители и погибшие пешеходы: в 2020 году в Нижнем Тагиле снизилось число ДТП

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