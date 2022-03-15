Контрактник из Новоуральска погиб во время спецоперации на Украине

Контрактник из Новоуральска погиб во время спецоперации на Украине
Контрактник из Новоуральска погиб во время спецоперации на Украине
Сегодня, 15:37ПроисшествияФото: 1MI
Контрактник из Новоуральска 20-летний Александр Шурманов погиб в ходе спецоперации на Украине. Информацию подтвердили в военном комиссариате города.

Уведомление было получено факсом. Пока данных больше не имеется. На данный момент ожидаются из части офицеры с грузом, пишет Ура.ру со ссылкой на военкомат.

Глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев и военком посетили родителей погибшего. В школе № 49 его вспоминают как доброго и спокойного человека. Он окончил 9 классов, а потом ушел в техникум.

Напомним, спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Причиной стал восьмилетний конфликт на территории Донецкой и Луганской республик. Планов по оккупации Украины и причинению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

Сюжеты:
Операция на Украине
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