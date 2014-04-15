В Нижнем Тагиле при участии участкового уполномоченного предотвращена возможная коммунальная авария из-за утечки газа

Работники ОАО «Уральские газовые сети» в ходе плановой проверки внутридомового оборудования по адресу Ленинградский проспект, 2 обнаружили утечку газа в 3-м подъезде в квартире на первом этаже. Чтобы избежать возникновения аварийной ситуации, газоснабжение всех квартир по данному стояку было приостановлено.

Утечка создавала угрозу безопасности, а также жизни и здоровью жителей дома и ее необходимо было ликвидировать. Однако попасть в квартиру работники газовой службы не смогли: двери никто не открывал. Тогда приняли решение о принудительном вскрытии входной металлической двери, для чего были привлечены работники ООО «Управляющая компания Дзержинского района» и сотрудник ОП № 17ММУ МВД России «Нижнетагильское».

Прежде чем работники управляющей компании принялись за работу, капитан полиции Чирков еще несколько раз попытался достучаться до хозяев, но двери по-прежнему не открывали. Полицейский даже постучался в окна квартиры, но все оказалось тщетным. В присутствии соседей, привлеченных в качестве свидетелей вынужденного проникновения в жилое помещение, работники УК спилили петли металлической двери. Первым в квартиру вошел полицейский. Он уже успел пройти коридор, когда на пути у него появилась женщина лет 45 и молодой человек. Как выяснилось, это были хозяйка жилища и ее сын. Женщина стала кричать и всячески выражать свое недовольство появлением незваных гостей, а участковый попытался ее успокоить и объяснить причину визита. На замечание стража порядка о том, что уже больше часа работники газовой службы не могут попасть в квартиру, граждане заявили, что не обязаны кого-то впускать.

Только после долгих уговоров участкового хозяйка разрешила пройти на кухню газовщикам, которые нашли и устранили утечку газа. Налицо были факты грубого нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

По словам соседей, хозяйка квартиры является членом нетрадиционной религиозной организации и считает, что общение с окружающими людьми, не разделяющими ее взгляды, противоречит ее верованиям. Этому же женщина наставляет своего сына, недавно вернувшегося из армии. Молодой человек очень редко выходит из дома.

Как пояснил участковый Алексей Чирков, отныне эта семья будет находиться под более пристальным вниманием правоохранительных органов. Странное поведение ее жильцов - повод для дополнительных визитов участкового уполномоченного.