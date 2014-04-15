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В Нижнем Тагиле при участии участкового уполномоченного предотвращена возможная коммунальная авария из-за утечки газа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле при участии участкового уполномоченного предотвращена возможная коммунальная авария из-за утечки газа

15 апреля 2014, 10:09Происшествияpract@tagilcity.ru
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