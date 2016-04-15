Говорил, что родственники в беде и требовал деньги: в Североуральске под суд пойдет телефонный мошенник

По данным следствия, в ноябре 2015 года злоумышленник звонил своим жертвам и говорил, что их родственники в беде. Представляясь правоохранителем, телефонный мошенник сообщал доверчивым гражданам, что их близкие якобы совершили преступление. При этом мужчина добавлял - обвиняемые могут избежать наказания. Достаточно просто передать ему деньги в размере от 15 до 150 тысяч рублей. Наивные граждане безукоризненно выполняли требования лжеполицейского.

Всего было совершенно 6 эпизодов мошенничества. Обвиняемый вместе с неизвестным лицом смогли обогатиться на сумму 464 тысячи рублей.

За совершение преступлений мошенник может оказаться в тюрьме на 5 лет.

Портал TagilCity.ru публиковал рекомендации о том, как не стать жертвой телефонных злоумышленников. Кстати, советы были предложены полицейскими Североуральска.

Чаще всего, жертвами мошенников становятся пенсионеры. Не разобравшись толком в ситуации, они готовы перечислить неизвестным лицам все свои сбережения.