Льдины заблокировали дорогу к двум деревням под Нижним Тагилом (ФОТО)

В понедельник, 11 апреля, вскрылась река Чусовая, но это цветочки, сегодня, 14 апреля, вскрылась река Межевая Утка — вот ягодки. Хорошо, мост выдержал, вода со льдом до проезжей части моста поднималась.

Сейчас мы отрезаны от цивилизации. Льдины, длиной 5-10 метров, перегородили дорогу на Старые Харёнки и Баронскую. В этом году не взрывали лед, когда теперь это все растает?

500 метров дороги — глыбы. Местные ну очень хорошо про власть имущих говорят и обсуждают, 40 лет такого не было, -- написал местный житель в редакцию TagilCity.ru.

Журналист TagilCity.ru связался с Отделом гражданской защиты населения Нижнего Тагила, чтобы узнать, почему сложилась такая ситуация:

Баронская? Там делали распилы льда, взрывать нецелесообразно, потому что в 90-х годах там после взрывов были проблемы: трубы падали и тому подобное. Спасатели делали пропилы. Да, там были заторы у моста, но лед уже ушел. Никакого льда там нет и взрывать ничего не надо ответил журналисту сотрудник отдела.

К сожалению, помехи на линии не позволили связаться с руководителем ЕДДС Горноуральского городского округа, чтобы уточнить ситуацию в деревнях.