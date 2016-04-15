Убийца без чувства юмора: в Артях мужчина зарезал собутыльника, потому что тот неудачно над ним пошутил

Следствием установлено, что в марте 37-летний житель Артей явился в гости к друзьям. Там они вместе распивали спиртное. Изрядно приняв на грудь, мужчина уснул. Собутыльники решили воспользоваться положением и подшутить над своим товарищем – облили голову спящего зелёнкой.

Проснувшись, обвиняемый сначала не понимал, почему приятели смеются над ним. Заметив, что его голова окрашена в зеленый цвет, мужчина не присоединился к всеобщему веселью. Вычислив зачинщика шутки, злоумышленник взялся за нож и начал наносить ему удары в грудь.

Мужчина скончался, а рецидивист попытался скрыться с места преступления. Однако полицейские задержали его по горячим следам. Помимо показаний свидетелей убийства, доказательством вины мужчины стала его окрашенная голова.