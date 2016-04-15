В Нижнем Тагиле телефонные мошенники обманывают старушек

Накануне в квартире 82-летней жительницы поселка Старатель раздался звонок на домашний телефон. Мужчина, представившись полицейским, сообщил женщине печальную новость: её сын сбил на машине пешехода. Чтобы «избежать проблем» злоумышленник предложил «договориться» за 100 тысяч рублей. Встревоженная мать согласилась с условиями, только бы ее сын скорее вернулся.

Мнимый полицейский сообщил женщине банковский счет, куда нужно срочно перечислить деньги. При этом мужчина продиктовал свой сотовый, чтобы пенсионерка смогла позвонить, когда закончит операцию.

В банке на Октябрьской революции она сняла 80 тысяч и перевела деньги незнакомой женщине. Потом она позвонила лжеполицескому и сообщила, что все сделала. Мужчина посетовал, что денежная сумма не полная, но все же «пошел на встречу» пенсионерке и сказал, что сын скоро вернется домой.

Только после часа ожиданий женщина, наконец, додумалась позвонить сыну на сотовый. Тот находился в командировке в Екатеринбурге и был шокирован новостью о том, что с ним якобы произошла авария. Он немедленно приехал к матери и отвез её в полицию. Там потерпевшая написала заявление.

За день до этого произошло аналогичное преступление. Тогда 77-летняя женщина, проживающая на улице Азовская, отдала мошеннику 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают тагильчан не паниковать в подобных ситуациях: не нужно «рубить с плеча» и бежать в ближайший банк, чтобы перечислить неизвестным деньги. Верное решение – звонок родственнику, с которым якобы «случилась неприятность». Если вы подозреваете, что с вами по телефону разговаривает мошенник, немедленно сообщайте об этом в полицию.

Кроме того, полицейские ожидают помощи от работников банков. Если пенсионеры снимают со счета крупную сумму денег, поинтересуйтесь, для чего им это нужно и постарайтесь предотвратить денежный перевод мошенникам.