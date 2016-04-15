В Первоуральске пьяный мужчина сорвался со 100-метровой высоты, делая селфи с другом (ФОТО)

Несколько часов потребовалось спасателям, чтобы вызволить пьяного мужчину из беды, который неудачно сделал селфи с приятелем.

Оказалось, двое товарищей пришли на карьер в посёлке Динас. На пикник друзья прихватили алкоголь. Когда на улице стемнело, мужчинам пришла в голову идея сфотографироваться на память на берегу карьера. Однако грунт после таяния снега подмыло, и один из мужчин сорвался с обрыва.

Горе-фотограф пролетел 100 метров. К счастью, ему удалось зацепиться одеждой за ветки деревьев. А благодаря тому, что мужчина находился в алкогольном опьянении, он отделался только вывихом стопы, легкими ссадинами и ушибами, сообщили врачи порталу pervo.ru.

Погоня за модной тенденцией все чаще становится причиной несчастных случаев. Например, в декабре в Туле 13-летняя девочка упала с крыши многоэтажки, где делала селфи. Пострадавшая чудом осталась жива.

На фоне подобных происшествий, предложение ввести в школах «уроки безопасного селфи» звучит не так уж и забавно.