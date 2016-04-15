За сутки в Нижнем Тагиле сгорело два частных дома: в первом случае хозяин скрутил вместе медный и алюминиевый провод

В пожарной службе журналисту TagilCity.ru рассказали о причинах, приведших к пожару в доме №30А на улице Энгельса. Звонок о горящем доме поступил диспетчеру в 14:45.

В пожаре повреждена кровля частного жилого дома. Огонь возник по причине короткого замыкания электропроводки. Владелец дома при монтаже соединил провода с медной и алюминиевой жилой, что в принципе недопустимо. В таких случаях возникает большое переходное сопротивление, от этого провода нагреваются и это ведет к воспламенению описали произошедшее журналисту в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Для соединения алюминиевого и медного провода обычно используют специальные переходники.

Пожар на Новой Кушве начался сегодня ночью в 3:04. Так как огонь распространился на площади 200 квадратных метров, то для его тушения было направлено 17 пожарных и 8 единиц техники:

Причина пожара ещё устанавливается, дознаватели работают. Пожару присвоен второй номер, повышенный. Сгорел частный жилой дом, его надворные постройки и надворные постройки соседнего частного домовладения рассказали журналисту.