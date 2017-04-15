46-летняя тагильчанка выпала из пассажирской ГАЗели во время движения маршрутки (ФОТО)

Утром, в 10:30, 14 апреля на Черноисточинском шоссе произошло ЧП с участием маршрутки . 44-летний водитель автобуса ГАЗ-32213 следовал по своему маршруту на ГГМ в Нижнем Тагиле с пятью пассажирами в салоне.

В это время одна из пассажиров – женщина 46 лет – не дождавшись полной остановки автобуса, открыла дверь маршрутки и решила выйти, что стало причиной ее падения на дорогу. Такие данные подтверждают люди, находившиеся в этот момент в ГАЗели.