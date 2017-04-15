46-летняя тагильчанка выпала из пассажирской ГАЗели во время движения маршрутки (ФОТО)
15 апреля 2017, 10:50Происшествия
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Женщина, ехавшая в маршрутном автобусе, сама стала причиной полученных ею травм в результате ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Утром, в 10:30, 14 апреля на Черноисточинском шоссе произошло ЧП с участием маршрутки. 44-летний водитель автобуса ГАЗ-32213 следовал по своему маршруту на ГГМ в Нижнем Тагиле с пятью пассажирами в салоне.
В это время одна из пассажиров – женщина 46 лет – не дождавшись полной остановки автобуса, открыла дверь маршрутки и решила выйти, что стало причиной ее падения на дорогу. Такие данные подтверждают люди, находившиеся в этот момент в ГАЗели.
При падении пассажирка получила травму головы и была доставлена бригадой скорой помощи в медицинское учреждение.
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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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