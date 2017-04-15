77-летняя екатеринбурженка умерла после задержания за кражу в продуктовом магазине
15 апреля 2017, 09:45Происшествия
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В Екатеринбурге после посещения одного из магазинов сети «Пятёрочка» умерла 77-летняя женщина. Незадолго до кончины пенсионерка была задержана сотрудниками охраны магазина за подозрение в краже. Позже её доставили в полицию.
Женщина начала терять сознание в отделе полиции. Вскоре она была доставлена в больницу, где через два дня умерла, пишет издание «Вечерние ведомости».
В следственном управлении сообщили, что пенсионерка скончалась от заболевания сердца, повреждений на теле женщины нет. Проверка по данному факту продолжается.
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