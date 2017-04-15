Екатеринбуржец подозревается в БДСМ-издевательствах над 4-летней девочкой

Издевательства над ребёнком происходили после развода матери с отцом. Женщина нашла себе сожителя, который по её просьбе играл с ней в мазахистские игры. Однако затем мужчина переключился на её малолетнюю дочь, пишет «Деловой квартал» .

Бывший муж, отец девочки, переживал за дочь. По его словам, мать рассказывала девочке о своих играх, ходила по дому голая и окровавленная. Всё это отразилось на психике ребенка, она стала замкнутой и нервной. Также она призналась папе, что «мамин новый друг» демонстрировал ребёнку свои половые органы, мочился на неё и колол гвоздём.