Екатеринбуржец подозревается в БДСМ-издевательствах над 4-летней девочкой
15 апреля 2017, 10:30Происшествия
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Житель Екатеринбурга подозревается в БДСМ-играх с 4-летней девочкой.
Сюжеты: Екатеринбург
Издевательства над ребёнком происходили после развода матери с отцом. Женщина нашла себе сожителя, который по её просьбе играл с ней в мазахистские игры. Однако затем мужчина переключился на её малолетнюю дочь, пишет «Деловой квартал».
Бывший муж, отец девочки, переживал за дочь. По его словам, мать рассказывала девочке о своих играх, ходила по дому голая и окровавленная. Всё это отразилось на психике ребенка, она стала замкнутой и нервной. Также она призналась папе, что «мамин новый друг» демонстрировал ребёнку свои половые органы, мочился на неё и колол гвоздём.
Известно, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.
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