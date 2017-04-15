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Семейный конфликт в Екатеринбурге закончился поножовщиной: отец чуть не зарезал 15-летнего сына (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Семейный конфликт в Екатеринбурге закончился поножовщиной: отец чуть не зарезал 15-летнего сына (ФОТО)

15 апреля 2017, 17:15Происшествия
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