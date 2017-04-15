Семейный конфликт в Екатеринбурге закончился поножовщиной: отец чуть не зарезал 15-летнего сына (ФОТО)

13 апреля в одной из квартир на первом этаже жилого дома в Екатеринбурге соседи услышали крики. Там проживала семья с тремя детьми, считающаяся благополучной. Затем плач и крики о помощи стал слышен по всему подъезду. Также был слышен сильный стук по дверям квартиры.

Соседи, пришедшие домой, увидели в подъезде 15-летнего подростка, державшегося за пах. Когда он убрал руку оттуда, хлынула кровь. Жители вызвали скорую помощь. На место ЧП прибыла и полиция. На месте выяснилось, что пострадал не только мальчик, но сильно избит оказался его отец.

Мать ребенка рассказала, что к ним в квартиру ворвались двое неизвестных, которые ранили ее сына и сильно избили ее мужа. То же самое женщина рассказала классному руководителю ее раненого сына, высказав свою версию. Она объяснила, что это были коллекторы, которые перепутали ее дверь с соседями, которым ранее приходили письма с угрозами в связи с имеющейся у них задолженностью.

Полиция проверила запись камер видеонаблюдения и пришла к выводу, что никто из посторонних в квартиру пострадавших не заходил.

Фото: Life.ru

Подросток был госпитализирован в больницу с