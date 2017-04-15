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Скрывшаяся с места ДТП 57-летняя пенсионерка была задержана в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Скрывшаяся с места ДТП 57-летняя пенсионерка была задержана в Екатеринбурге

15 апреля 2017, 11:00Происшествия
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