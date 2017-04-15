Скрывшаяся с места ДТП 57-летняя пенсионерка была задержана в Екатеринбурге
15 апреля 2017, 11:00Происшествия
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В Екатеринбурге установили водителя, который 14 апреля сбил 13-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора.
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В дорожной полиции выяснили, что за рулём Nissan Qashqai находилась 57-летняя женщина. На нее составили материалы по двум фактам: за уезд с места ДТП и за не оплаченные штрафы. Судья лишил её водительских прав на год и два месяца. Добавим, что женщина пыталась оправдать сломанное боковое стекло столкновением с другим автомобилем, пишет E1.ru.
Ребенку диагностировали перелом бедра. Сейчас он находится в девятой больнице. В полиции призывают родителей напомнить своим детям о правильном поведении на дорогах.
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