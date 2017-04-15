Скрывшаяся с места ДТП 57-летняя пенсионерка была задержана в Екатеринбурге

В дорожной полиции выяснили, что за рулём Nissan Qashqai находилась 57-летняя женщина. На нее составили материалы по двум фактам: за уезд с места ДТП и за не оплаченные штрафы. Судья лишил её водительских прав на год и два месяца. Добавим, что женщина пыталась оправдать сломанное боковое стекло столкновением с другим автомобилем, пишет E1.ru.