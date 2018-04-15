Граждане ликвидировали возгорание до прибытия пожарных в Нижнем Тагиле

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщила, что к месту происшествия были отправлены 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Однако гражданские смогли ликвидировать возгорание до прибытия пожарных. Устанавливаются причины пожара, передает «Вечерний Екатеринбург».