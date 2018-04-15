Граждане ликвидировали возгорание до прибытия пожарных в Нижнем Тагиле
15 апреля, 12:35Происшествия
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Ночью с 14 на 15 апреля спасатели получили сигнал о возгорании в квартире на улице Коминтерна в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожар произошел на первом этаже муниципального жилого дома. Площадь возгорания составила около 1 квадратного метра. Пострадали вещи владельцев квартиры.
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщила, что к месту происшествия были отправлены 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Однако гражданские смогли ликвидировать возгорание до прибытия пожарных. Устанавливаются причины пожара, передает «Вечерний Екатеринбург».
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