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Женщина попала в больницу после обвала потолка в ТРК в Челябинской области (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщина попала в больницу после обвала потолка в ТРК в Челябинской области (ВИДЕО)

15 апреля, 14:40Происшествия
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