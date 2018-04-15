Женщина попала в больницу после обвала потолка в ТРК в Челябинской области (ВИДЕО)
15 апреля, 14:40Происшествия
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14 апреля в городе Миассе в Челябинской области в районе 21:00 в торгово-развлекательном центре обвалился потолок.
Обрушение произошло в одном из отделов на втором этаже торгового центра. В здании сработал сигнал тревоги и началась эвакуация. Согласно показаниям очевидцев, посетители и сотрудники без паники покинули ТРК.
В результате происшествия была госпитализирована женщина. Других пострадавших не оказалось, передает «U74». Причины обрушения устанавливаются.
Видео: «Ura.ru»
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