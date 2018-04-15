Житель Березовского купил квартиру с боевой гранатой на кухне
15 апреля, 12:05Происшествия
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В своей новой квартире на улице Пролетарской мужчина обнаружил боевую гранату Ф1 и вызвал полицию. После эвакуации жителей дома, саперы отвезли боеприпас в безопасное место и уничтожили гранату.
В Березовском мужчина на улице Пролетарской купил новую квартиру, в которой на кухне оказалась боевая граната Ф1. Новый владелец жилья тут же сообщил о находке в полицию. Приехавшие силовики незамедлительно эвакуировали жильцов дома.
Саперы Росгвардии увезли гранату на полигон для безопасного уничтожения.
Новый хозяин квартиры предполагает, что боеприпас принадлежал прежним жильцам.
Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что по данному факту проводится проверка на предмет того, как боевая граната оказалась в жилом доме. По итогам работы будут приняты меры, пишет «Наша газета».
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