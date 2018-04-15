Житель Березовского купил квартиру с боевой гранатой на кухне

В Березовском мужчина на улице Пролетарской купил новую квартиру, в которой на кухне оказалась боевая граната Ф1. Новый владелец жилья тут же сообщил о находке в полицию. Приехавшие силовики незамедлительно эвакуировали жильцов дома.