Собор Нотр-Дам-де-Пари горит в Париже

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В центре французской столицы произошло возгорание известного собора Парижской Богоматери. Социальные сети наполнены фотографиями и видео того, как открытый огонь вырывается из базилики, сообщает ТАСС.
Первые фото и видеоматериалы стали появляться в сети около 22:00 по уральскому времени. Согласно предварительным данным, пожар вспыхнул на верхних уровнях собора. Причины возгорания неизвестны.
Видео
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Видео: Рен-ТВ, ren.tv
Пользователи социальных сетей предполагают, что они могут быть связаны с идущими в здании ремонтными работами.
Сильный открытый огонь! Недавно ушла, сидела в сквере рядом с Нотр-Дам, любовалась цветущими деревьями, ушла, оглянулась, а там такой ужас. Там ремонт шёл.сообщила в своём профиле Instagram туристка по имени Елена.
Upd: по состоянию на 21:30 мск у одного из самых известных зданий мира обрушился шпиль и кровля.
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