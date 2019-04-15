Собор Нотр-Дам-де-Пари горит в Париже

Первые фото и видеоматериалы стали появляться в сети около 22:00 по уральскому времени. Согласно предварительным данным, пожар вспыхнул на верхних уровнях собора. Причины возгорания неизвестны.

Видео Видео: Рен-ТВ, ren.tv

Пользователи социальных сетей предполагают, что они могут быть связаны с идущими в здании ремонтными работами.

Сильный открытый огонь! Недавно ушла, сидела в сквере рядом с Нотр-Дам, любовалась цветущими деревьями, ушла, оглянулась, а там такой ужас. Там ремонт шёл.сообщила в своём профиле Instagram туристка по имени Елена.