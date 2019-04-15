Тагильчанина, хранившего тело возлюбленной в диване, осудили на 11 лет

Как рассказали корреспонденту TagilCity.ru в пресс-службе суда, тагильчанина осудили сразу по нескольким статьям УК РФ. Два года колонии он получил за два эпизода по статье «Угрозы убийством», «Истязание» и «Покушение на мелкое хищение». Отдельно его осудили по статье «Убийство» — в итоге по совокупности преступлений Малахов получил 11 лет. Приговор вступил в законную силу.

Санкции всех статей предусматривали максимальный срок лишения свободы в 15 лет.