В Березовском двое мужчин обвиняются в похищении и убийстве человека

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 октября 2018 года двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения находились в букмекерской конторе. В заведении обвиняемые встретили незнакомого мужчину и вступили с ним в конфликт.

В ходе разборок мужчины начали избивать оппонента, после чего позвонили знакомой, которая была за рулем автомобиля, и попросили подъехать. Злоумышленники поместили пострадавшего в багажник и вывезли в лес, где продолжили его избивать, после чего снова поместили в машину и отвезли в автосервис. От полученных травм потерпевший скончался.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела за избиение, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также за похищение, совершенное группой лиц. Наказание по первой статье подразумевает до 15 лет лишения свободы, по второй – от 5 до 12 лет колонии.