В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу №119
Сегодня, 14:24ПроисшествияФото: Максим Щербаченя/ Е1
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15 апреля в Екатеринбурге эвакуировали школу №119 в Железнодорожном районе, сообщает портал Е1.
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Из-за сообщения о бомбе из здания учебного заведения вывели 568 детей и 32 педагога, все они временно находятся в центре «Стрела».
Для учащихся второй смены отменены занятия.
На место происшествия прибыли специалисты оперативных служб, которые проводят проверку.
Напомним, 13 апреля в Нижнем Тагиле прошла эвакуация ТУ DEPO, а в Екатеринбурге были эвакуированы 13 ТРЦ. Все сообщения о минировании оказались ложными.
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