В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу №119

Из-за сообщения о бомбе из здания учебного заведения вывели 568 детей и 32 педагога, все они временно находятся в центре «Стрела».

Напомним, 13 апреля в Нижнем Тагиле прошла эвакуация ТУ DEPO, а в Екатеринбурге были эвакуированы 13 ТРЦ. Все сообщения о минировании оказались ложными.