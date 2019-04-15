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В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу №119
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу №119

Сегодня, 14:24ПроисшествияФото: Максим Щербаченя/ Е1
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