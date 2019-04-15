В Екатеринбурге у цирка сгорела фура для перевозки слонов

Возгорание прицепа началось около полуночи. Пожар квалифицировали как «2-Бис», поскольку прицеп был расположен на расстоянии трёх метров от здания цирка.

Нникто не пострадал - ни люди, ни животные. В момент пожара внутри прицепа было только сено.

Артисты, изучив записи с камер видеонаблюдения, высказали догадки, что прицеп кто-то поджег специально. По их словам, на кадрах были замечены двое молодых людей, находившихся у прицепа незадолго до того, как он вспыхнул.