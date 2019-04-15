В Екатеринбурге у цирка сгорела фура для перевозки слонов

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В ночь на понедельник, 15 апреля, в Екатеринбурге у здания цирка горела фура артистов из Германии, которые привезли в столицу Урала слонов, пишет издание E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Возгорание прицепа началось около полуночи. Пожар квалифицировали как «2-Бис», поскольку прицеп был расположен на расстоянии трёх метров от здания цирка.
Нникто не пострадал - ни люди, ни животные. В момент пожара внутри прицепа было только сено.
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Артисты, изучив записи с камер видеонаблюдения, высказали догадки, что прицеп кто-то поджег специально. По их словам, на кадрах были замечены двое молодых людей, находившихся у прицепа незадолго до того, как он вспыхнул.
Отмечается, что последнее выступление у артистов из Германии было в воскресенье, и вскоре они должны были покинуть столицу Урала.
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