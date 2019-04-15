В Невьянском ГО утонул 65-летний мужчина

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12 апреля в Невьянском ГО 65-летний мужчина провалился под лед и умер, сообщает газета «Твой Континент».
Мужчина провалился под лед во время лыжной прогулки. На помощь погибшему не успели подоспеть рыбаки, которые находились в 100 метрах от места происшествия.
Тело утонувшего извлекли только 13 апреля, когда к водоему прибыла группа водолазов из Екатеринбурга.
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