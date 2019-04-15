В Нижнем Тагиле мужчина убил собутыльника и покалечил его подругу
Сегодня, 22:17ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Житель Дзержинского района Нижнего Тагила жестоко расправился со своим товарищем и его подругой во время совместного застолья. Инцидент произошёл в ночь с 13 на 14 апреля в общежитии по адресу проспект Дзержинского, 71.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам очевидцев, тагильчанин распивал алкоголь вместе со своим товарищем и подругой последнего. В какой-то момент собутыльники начали спорить, в итоге подозреваемый убил своего оппонента, а женщину покалечил. Её в крайне тяжелом состоянии доставили в первую горбольницу Нижнего Тагила. Полицейских вызвали соседи. По информации источника TagilCity.ru в правоохранительных органах, подозреваемого удалось задержать по горячим следам.
В СК РФ по Свердловской области пообещали дать комментарий позднее.
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