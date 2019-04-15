В Нижнем Тагиле мужчина убил собутыльника и покалечил его подругу

По словам очевидцев, тагильчанин распивал алкоголь вместе со своим товарищем и подругой последнего. В какой-то момент собутыльники начали спорить, в итоге подозреваемый убил своего оппонента, а женщину покалечил. Её в крайне тяжелом состоянии доставили в первую горбольницу Нижнего Тагила. Полицейских вызвали соседи. По информации источника TagilCity.ru в правоохранительных органах, подозреваемого удалось задержать по горячим следам.