В Нижнем Тагиле задержан мужчина, избивший и ограбивший пенсионерку
В Нижнем Тагиле задержан 45-летний мужчина, который напал на 72-летнюю пенсионерку, а также вынес из её квартиры телевизор и электронные часы, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
По версии следствия, пожилая женщина впустила злоумышленника в квартиру, так как во время разговора по домофону его голос показался ей знакомым. Войдя в квартиру, незнакомец стал требовать у женщины деньги, аргументируя тем, что её сын задолжал крупную сумму.
Женщина попыталась возразить злоумышленнику, так как ее сын умер несколько лет назад, на что мужчина прошел на кухню и стал угрожать большой вилкой. Налетчик начал обшаривать шкафы, а женщина прошла в спальню, где решила из открытого окна позвать на помощь.
Преступник заметил жест пенсионерки, оттолкнул ее от окна и несколько раз ударил по лицу, а затем с помощью топора перерубил телевизионный кабель и попытался связать женщину, но попытка не увенчалась успехом.
Тагильчанин забрал телевизор и электронные часы и покинул квартиру, после чего пенсионерка незамедлительно позвонила в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в помещении отпечатки пальцев преступника и нашли злоумышленника в базе. Им оказался 45-летний житель Тагилстроя, ранее судимый за имущественные преступления. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Разбой», наказание по которой подразумевает до 10 лет лишения свободы.