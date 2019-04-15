В Нижнем Тагиле задержан мужчина, избивший и ограбивший пенсионерку

По версии следствия, пожилая женщина впустила злоумышленника в квартиру, так как во время разговора по домофону его голос показался ей знакомым. Войдя в квартиру, незнакомец стал требовать у женщины деньги, аргументируя тем, что её сын задолжал крупную сумму.

Женщина попыталась возразить злоумышленнику, так как ее сын умер несколько лет назад, на что мужчина прошел на кухню и стал угрожать большой вилкой. Налетчик начал обшаривать шкафы, а женщина прошла в спальню, где решила из открытого окна позвать на помощь.

Преступник заметил жест пенсионерки, оттолкнул ее от окна и несколько раз ударил по лицу, а затем с помощью топора перерубил телевизионный кабель и попытался связать женщину, но попытка не увенчалась успехом.

Тагильчанин забрал телевизор и электронные часы и покинул квартиру, после чего пенсионерка незамедлительно позвонила в полицию.