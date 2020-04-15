На трассе в Свердловской области перевернулась фура со сжиженным газом
Сегодня, 09:15ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
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14 апреля на 30 километре автодороги Каменск-Уральский — Усть-Багаряк опрокинулся тягач Freightliner со сжиженным газом, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
Автоцистерна перевозила 19 тонн углекислого газа. Водитель не справился с управлением, и большегруз занесло. Машина съехала на обочину, а затем перевернулась и упала в кювет. В результате аварии пострадавших нет. Утечки топлива также не зафиксировано.
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На месте аварии остались дежурить сотрудники Госавтоинспекции. Машину при помощи спецтехники планируют поднять сегодня.
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