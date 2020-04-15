На трассе в Свердловской области перевернулась фура со сжиженным газом

Автоцистерна перевозила 19 тонн углекислого газа. Водитель не справился с управлением, и большегруз занесло. Машина съехала на обочину, а затем перевернулась и упала в кювет. В результате аварии пострадавших нет. Утечки топлива также не зафиксировано.