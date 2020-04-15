Обвиняемый в убийстве двух девушек на Уктусе признан вменяемым
Сегодня, 20:45ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Алексей Александров, обвиняемый в совершении убийства двух девушек на Уктусских горах, признан вменяемым. По заключению психиатрической экспертизы он полностью осознавал свои действия, сообщает JustMedia.ru со слов следственного комитета по Свердловской области.
Сюжеты: Пригород
Преступление произошло в августе позапрошлого года. Во время пикника в горах две девушки были убиты из огнестрельного оружия. По записям камер наружного наблюдения было установлено, что убийца был в каске шахтера с фонариком, его личность не смогли установить.
Подозреваемого Александрова удалось задержать только девятого декабря прошлого года. Во время обыска в его квартире обнаружили различные части оружия, позже обвиняемый сам сознался в совершенном преступлении.
В настоящее время ведется расследование по данному делу. До 25 мая обвиняемый пробудет в СИЗО. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двадцати лет до пожизненного заключения.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей