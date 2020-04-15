Обвиняемый в убийстве двух девушек на Уктусе признан вменяемым

Преступление произошло в августе позапрошлого года. Во время пикника в горах две девушки были убиты из огнестрельного оружия. По записям камер наружного наблюдения было установлено, что убийца был в каске шахтера с фонариком, его личность не смогли установить.

Подозреваемого Александрова удалось задержать только девятого декабря прошлого года. Во время обыска в его квартире обнаружили различные части оружия, позже обвиняемый сам сознался в совершенном преступлении.