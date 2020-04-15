Воспитанники Нижнетагильского социально-реабилитационного центра найдены полицией
Сегодня, 18:05ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пропавшие 11 апреля двое подростков Егор Стародубов и Дмитрий Фоминых были обнаружены сотрудниками полиции в районе коллективных садов в Дзержинском районе, сообщает пресс-служба МУ МВД "Нижнетагильское"
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщается, что после начала проведения поисков в дежурную часть полиции поступило большое количество звонков с сообщениями наводящей информации о похожих по приметам молодых людей.
Несовершеннолетние граждане были найдены в садовом доме родственника одного из пропавших.
В настоящий момент полицией ведется разбирательство причин данного инцидента. С подростками будет проведена соответствующая воспитательная работа.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей