13 раз горели сухая прошлогодняя трава и мусор за сутки в Нижнем Тагиле

При выжигании сухой растительности контролировать процесс становится сложно, так как палы быстро распространяются на огромные расстояния. Особенно опасно такое явление при наличии ветра. Зачастую траву жгут недалеко от домов, при ветреной погоде огонь может изменить направление и перекинуться на постройки, рассказывают в ОНД.