13 раз горели сухая прошлогодняя трава и мусор за сутки в Нижнем Тагиле

Предварительной причиной называется неосторожное обращение с огнем. Так, возгорания зарегистрированы на улицах Малышева, Красная, Красноармейская, Полюсная, Зари, Балакинская, Юрия Левита, Индустриальная, Юности, Цементная, а также на Серебрянском тракте и Свердловском шоссе.
Площадь самого большого пожара составила 250 квадратных метров, сообщили в Отделе надзорной деятельности.
В ведомстве отметили, что практически все травяные палы происходят по вине человека.
При выжигании сухой растительности контролировать процесс становится сложно, так как палы быстро распространяются на огромные расстояния. Особенно опасно такое явление при наличии ветра. Зачастую траву жгут недалеко от домов, при ветреной погоде огонь может изменить направление и перекинуться на постройки, рассказывают в ОНД.
Напомним, за 12 апреля 2021 года в Нижнем Тагиле зафиксировано семь пожаров, при которых горели сухая трава или мусор.