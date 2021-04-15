140 ударами топора убил знакомого адвоката житель Екатеринбурга

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который 140 раз ударил топором своего знакомого адвоката.

Инцидент произошел в мае 2020 года, когда мужчины вместе распивали алкогольные напитки. 50-летний мужчина сначала ударил своего знакомого стеклянной бутылкой по голове, а затем избил. Далее обвиняемый связал руки потерпевшего и, взяв топор, проявляя особую жестокость, нанес им своему потерпевшему не менее 140 ударов различной интенсивности по голове, шее, груди и рукам потерпевшего. Смерть мужчины наступила на месте преступления, рассказали подробности в пресс-службе региональной прокуратуры. В данный момент специалисты ведомства утвердили обвинительное заключение по данному уголовному делу (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное с особой жестокостью). Как отметили в прокуратуре, обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело в скором времени рассмотрит суд. Напомним, уктусскому стрелку Александрову, который летом 2018 года убил двух девушек в Екатеринбурге, не удалось обжаловать пожизненный приговор. Уктусскому стрелку не удалось обжаловать пожизненный приговор в Екатеринбурге

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