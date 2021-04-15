На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле прошли обыски ФСБ

На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле провели обыски силовики. На самом предприятии утверждают, что это были совместные учения ФСБ и военных.

Об обысках на УВЗ сообщает Е1, ссылаясь на свои источники. Как прокомментировали изданию на самом предприятии, на «Уралвагонзаводе» ничего криминального не происходит. Как и на других крупных заводах, там прошли учения, в которых принимали участие сотрудники ФСБ и военные. Все было нацелено на поиск взрывных устройств. Никто никого не арестовывал. Со вчерашнего вечера нам поступают запросы по поводу ареста директора по строительству, но он не арестован. Также мне ничего не известно о каком-либо мастере, который был бы арестован, рассказал журналистам Е1 представитель Уралвагонзавода. От официальных комментариев в пресс-службах правоохранительных органов и ведомств пока воздерживаются. Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что фигурантами уголовного дела о взятке свыше 30 миллионов рублей стал директор по капитальному строительству «Уралвагонзавода» Владимир Купчинский и два его заместителя. Их подозревают в получении «откатов» на общую сумму 30 миллионов рублей. Топ-менеджер «Уралвагонзавода» стал фигурантом уголовного дела о крупной взятке

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