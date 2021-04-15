Обвиняемый в смерти двоих детей в ДТП на Урале отправлен в СИЗО

Обвиняемый в смерти двоих детей в ДТП на Урале отправлен в СИЗО
Сегодня, 10:29ПроисшествияФото: pixabay.com
Обвиняемый в дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб мужчина с двумя дочками, заключен под стражу и отправится в СИЗО.

ДТП произошло 7 февраля 2021 года на трассе Ивдель — Нягань. В ДТП погибли отец и две дочки, восьми и десяти лет, мать была госпитализирована. Водитель Toyota Land Cruiser, который является обвиняемым в происшествии, отправлен в СИЗО, сообщает Е1.

12 апреля мужчина был допрошен в следственных органах в Екатеринбурге. Там ему предъявлено обвинение. Он взят под стражу.

14 апреля 2021 года прошло судебное заседание, в котором определена мера пресечения, - заключение под стражу. В органах СИЗО мужчина проведет два месяца.

Напомним, в марте 2021 года произошло ДТП с легковым автомобилем и лесовозом на трассе Серов — Сосьва — Гари. В аварии погиб четырехлетний мальчик.

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