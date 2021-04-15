Останки 5 ребенка найдены под завалами сгоревшего дома под Нижним Тагилом

Однако пока точно идентифицировать погибших пока не представляется возможным, пишет E1 со ссылкой на руководителя следственного отдела Пригородного района Вадим Белкин.
Следователи и криминалисты следственного комитета нашли в ходе осмотра останки (в том числе, пятого ребёнка), проведём генетику и тогда точно уже можно будет сказать, что 5 тел, сообщил старший помощник руководителя следственного комитета по свердловской области Александр Шульга.
Детей не удалось вывести наружу по причине того, что огонь распространялся по дому очень быстро. Останки погибших были найдены рядом друг с другом.
Напомним, пожар в селе Бызово Горноуральского ГО произошел в ночь с 14 на 15 апреля. В результате пострадали двое взрослых и двое детей. Пятеро детей были потеряны, но позднее тела четверых были найдены под завалами. В результате было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 (Причинение смерти двум или более лицам по неосторожности).