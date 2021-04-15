Останки 5 ребенка найдены под завалами сгоревшего дома под Нижним Тагилом

Напомним, пожар в селе Бызово Горноуральского ГО произошел в ночь с 14 на 15 апреля. В результате пострадали двое взрослых и двое детей. Пятеро детей были потеряны, но позднее тела четверых были найдены под завалами. В результате было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 (Причинение смерти двум или более лицам по неосторожности).