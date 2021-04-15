Останки 5 ребенка найдены под завалами сгоревшего дома под Нижним Тагилом

Останки 5 ребенка найдены под завалами сгоревшего дома под Нижним Тагилом
Сегодня, 13:06ПроисшествияФото: E1.RU
На месте сгоревшего дома в деревне Бызово под Нижним Тагилом были обнаружены останки пятого ребенка.

Однако пока точно идентифицировать погибших пока не представляется возможным, пишет E1 со ссылкой на руководителя следственного отдела Пригородного района Вадим Белкин.

Следователи и криминалисты следственного комитета нашли в ходе осмотра останки (в том числе, пятого ребёнка), проведём генетику и тогда точно уже можно будет сказать, что 5 тел, сообщил старший помощник руководителя следственного комитета по свердловской области Александр Шульга.

Детей не удалось вывести наружу по причине того, что огонь распространялся по дому очень быстро. Останки погибших были найдены рядом друг с другом.

Напомним, пожар в селе Бызово Горноуральского ГО произошел в ночь с 14 на 15 апреля. В результате пострадали двое взрослых и двое детей. Пятеро детей были потеряны, но позднее тела четверых были найдены под завалами. В результате было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 (Причинение смерти двум или более лицам по неосторожности).

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
происшествиедетипожарБызовоНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы