Подросток пострадал в ДТП на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:31ПроисшествияФото: ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».
Около девяти часов вечера недалеко от дома № 44 на улице Пархоменко 14 апреля столкнулись «Опель Астра» и «ВАЗ-2115». 56-летний водитель иномарки, двигаясь по улице Серова со стороны Красноармейской в сторону улицы Пархоменко, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю, рассказали в отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В результате столкновения пострадала пассажир отечественной машины — 15-летняя девушка. После осмотра медиками и оказания первой медицинской помощи, она была отпущена домой.
Как выяснили сотрудники ГИБДД, оба водителя в момент аварии были трезвы.
Точная причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение, уточнили в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, водитель впал в кому после столкновения с деревом на трассе под Нижним Тагилом, авария произошла 14 апреля на 11-м километре трассы Николо-Павловское — Алапаевск.