Подросток пострадал в ДТП на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле

Причины и обстоятельства ДТП на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле, в результате которого пострадал подросток — 15-летняя девушка, устанавливают в Госавтоинспекции.

Около девяти часов вечера недалеко от дома № 44 на улице Пархоменко 14 апреля столкнулись «Опель Астра» и «ВАЗ-2115». 56-летний водитель иномарки, двигаясь по улице Серова со стороны Красноармейской в сторону улицы Пархоменко, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю, рассказали в отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. В результате столкновения пострадала пассажир отечественной машины — 15-летняя девушка. После осмотра медиками и оказания первой медицинской помощи, она была отпущена домой. Как выяснили сотрудники ГИБДД, оба водителя в момент аварии были трезвы. Точная причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение, уточнили в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». Напомним, водитель впал в кому после столкновения с деревом на трассе под Нижним Тагилом, авария произошла 14 апреля на 11-м километре трассы Николо-Павловское — Алапаевск. Водитель впал в кому после столкновения с деревом на трассе под Нижним Тагилом

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