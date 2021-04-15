Сегодня, 11:31ПроисшествияФото: ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Подросток пострадал в ДТП на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле

Причины и обстоятельства ДТП на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле, в результате которого пострадал подросток — 15-летняя девушка, устанавливают в Госавтоинспекции.

Около девяти часов вечера недалеко от дома № 44 на улице Пархоменко 14 апреля столкнулись «Опель Астра» и «ВАЗ-2115». 56-летний водитель иномарки, двигаясь по улице Серова со стороны Красноармейской в сторону улицы Пархоменко, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю, рассказали в отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В результате столкновения пострадала пассажир отечественной машины — 15-летняя девушка. После осмотра медиками и оказания первой медицинской помощи, она была отпущена домой.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, оба водителя в момент аварии были трезвы.

Точная причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение, уточнили в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, водитель впал в кому после столкновения с деревом на трассе под Нижним Тагилом, авария произошла 14 апреля на 11-м километре трассы Николо-Павловское — Алапаевск.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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