После гибели 5 детей в пожаре под Нижним Тагилом возбуждено уголовное дело

Сегодня, 10:58ПроисшествияФото: СКР по Свердловской области
Прокуратурой Пригородного района проводится проверка по пожару в селе Бызово Горноуральского городского округа. В результате инцидента погибли несовершеннолетние. Следственным комитетом, по данному инциденту, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает СКР по Свердловской области.
Установлено, что на момент возгорания в деревянном доме находилось семеро детей и двое взрослых. Два родителя и двое детей госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами первой, второй степени. По предварительным данным, в результате трагедии погибло пятеро детей, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 года рождения. Точные данные о погибших уточняются.
В результате проведения контрольных мероприятий, установления всех обстоятельств случившегося, проведения необходимых экспертиз, проверки соблюдения законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, прокуратура примет решение о привлечении к ответственности.
В настоящее время при взаимодействии следователей, криминалистов СКР, сотрудников МЧС и полиции, на месте пожара осуществляются необходимые следственные мероприятия. Уголовное расследование данного происшествия находится на контроле руководства регионального следственного комитета.
Напомним, 15 апреля 2021 года, при возгорании в частном доме в селе Бызово Горноуральского городского округа погибли четыре ребёнка и есть пострадавшие. Еще один ребенок может находиться под заваленными конструкциями. ГУ МЧС по Свердловской области сообщает подробности трагедии.