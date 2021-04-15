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После гибели 5 детей в пожаре под Нижним Тагилом возбуждено уголовное дело

После гибели пятерых детей в пожаре под Нижним Тагилом следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Прокуратурой Пригородного района проводится проверка по пожару в селе Бызово Горноуральского городского округа. В результате инцидента погибли несовершеннолетние. Следственным комитетом, по данному инциденту, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает СКР по Свердловской области.

Установлено, что на момент возгорания в деревянном доме находилось семеро детей и двое взрослых. Два родителя и двое детей госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами первой, второй степени. По предварительным данным, в результате трагедии погибло пятеро детей, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 года рождения. Точные данные о погибших уточняются.

В результате проведения контрольных мероприятий, установления всех обстоятельств случившегося, проведения необходимых экспертиз, проверки соблюдения законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, прокуратура примет решение о привлечении к ответственности.

В настоящее время при взаимодействии следователей, криминалистов СКР, сотрудников МЧС и полиции, на месте пожара осуществляются необходимые следственные мероприятия. Уголовное расследование данного происшествия находится на контроле руководства регионального следственного комитета.

Напомним, 15 апреля 2021 года, при возгорании в частном доме в селе Бызово Горноуральского городского округа погибли четыре ребёнка и есть пострадавшие. Еще один ребенок может находиться под заваленными конструкциями. ГУ МЧС по Свердловской области сообщает подробности трагедии.

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