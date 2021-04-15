После гибели 5 детей во время пожара в Горноуральском ГО объявлен траур

После гибели 5 детей во время пожара в Горноуральском ГО объявлен траур
Сегодня, 13:34ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Траур в связи с гибелью пятерых детей в пожаре в деревне Бызово объявлен 15 апреля в Горноуральском ГО. Об этом сообщается на официальном сайте округа.

Убедительная просьба на всех зданиях, сооружениях, где расположены флаги Росссийской Федерации и нашего округа, — приспустить, а также отменить все праздничные и культурно-массовые мероприятия.говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля в деревне Бызово под Нижним Тагилом сгорел частный жилой дом. В результате пожара пострадали двое взрослых и двое детей. Последние были госпитализированы в Центр медицины катастроф Екатеринбурга. Еще пятеро детей погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Сюжеты:
Нижний ТагилПригород
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