Пострадавшие в пожаре под Нижним Тагилом отправлены в Екатеринбург

В екатеринбургские больницы перевезли двоих взрослых и двоих детей, которые получили ожоги и отравление в пожаре в частном доме в селе Бызово. Сначала пострадавшие наблюдались в больнице Нижнего Тагила, сообщает Е1.
Далее, вертолетом «Медицины катастроф», они были перевезены в Екатеринбург для дальнейшего наблюдения.
За ними было отправлено три вертолета. Дети эвакуированы в одном, на других были доставлены их родители. Несовершеннолетние госпитализированы в девятую детскую больницу, взрослые - в ожоговое отделение 40-й горбольницы.
Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля во время пожара в частном доме в селе Бызово Горноуральского городского округа погибло пятеро детей.