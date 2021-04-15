Пострадавшие в пожаре под Нижним Тагилом отправлены в Екатеринбург

Пострадавшие в пожаре под Нижним Тагилом отправлены в Екатеринбург
Сегодня, 18:49ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Пострадавших в пожаре под Нижним Тагилом родителей и двоих детей перевезли в Екатеринбург.

В екатеринбургские больницы перевезли двоих взрослых и двоих детей, которые получили ожоги и отравление в пожаре в частном доме в селе Бызово. Сначала пострадавшие наблюдались в больнице Нижнего Тагила, сообщает Е1.

Далее, вертолетом «Медицины катастроф», они были перевезены в Екатеринбург для дальнейшего наблюдения.

За ними было отправлено три вертолета. Дети эвакуированы в одном, на других были доставлены их родители. Несовершеннолетние госпитализированы в девятую детскую больницу, взрослые - в ожоговое отделение 40-й горбольницы.

Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля во время пожара в частном доме в селе Бызово Горноуральского городского округа погибло пятеро детей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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