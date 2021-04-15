Пожар с пятью погибшими детьми под Нижним Тагилом. Что известно на данный момент

Сообщение о данном пожаре поступило в 01.45. Первое спасательное подразделение прибыло на место происшествия в течение семи минут. К тому моменту, как приехали спасатели, деревянный дом был полностью охвачен огнем, кровля также обрушилась. Четыре человека самостоятельно эвакуировались из горящего строения. Из них двое детей были госпитализированы с ожогами. Отмечается, что ранее социальная служба неоднократно проверяла семью. Она находилась на учете в органе, также для членов семьи уже проводились разъяснительные мероприятия по пожарной безопасности.
Позже было установлено, что на момент инцидента в доме находилось семеро детей и двое взрослых. Взрослые и двое детей были госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами первой, второй степени. Предварительная информация гласит, в результате трагедии погибло пятеро детей 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 годов рождения. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Во второй половине дня появилась информация, что на месте сгоревшего дома были обнаружены останки детей, но точно идентифицировать погибших пока не представляется возможным. Как стало известно, несовершеннолетних не удалось вывести наружу из-за того, что огонь распространялся по дому очень быстро. Останки несовершеннолетних были найдены рядом друг с другом. После проведения экстренной терапии в ДГБ Нижнего Тагила двое детей и взрослых, которые пострадали при пожаре, были отправлены вертолетом на лечение в Екатеринбург.
В связи с трагедией 15 апреля в Горноуральском ГО объявлен траур. В сообщении на официальном сайте округа говорится, что необходимо припустить флаги РФ и отменить все праздничные и культурно-массовые мероприятия. Также предварительно установлено, что причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки, либо неосторожное обращение с огнем.
Ближе к 15.00 появилась информация о состоянии двух пострадавших детей. Несовершеннолетних экстренно госпитализировали на вертолете Центра медицины катастроф из ДГБ Нижнего Тагила в детскую больницу № 9 Екатеринбурга. На данный момент мальчик находится в тяжелом состоянии, а девочка — в состоянии средней тяжести. Свои соболезнования по поводу произошедшего выразила администрация Нижнего Тагила.
В МВД также предоставили характеристику матери пятерых погибших детей. Ранее свердловчанка состояла на учете в полиции из-за злоупотребления спиртными напитками. Позже женщину сняли с учета, поскольку она перестала употреблять алкоголь, рассказал глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что отец некоторых их детей сейчас прибывает в колонии за ДТП с тяжкими последствиями, а также совершенные кражи.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение взять под личный контроль дело о гибели в пожаре пятерых детей. Председатель СК России дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его ход на контроль в центральном аппарате ведомства.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе Горноуральского городского округа Дмитрию Летникову оказать помощь родителям, потерявшим пятерых детей в пожаре. Теперь после выписки из госпиталя их обеспечат временным жильем.